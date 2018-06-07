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Названо идеальное оружие против авианосцев

08.06.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Американский журнал Military Watch считает истребитель МиГ-31 в сочетании с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» одним из самых опасных военных летательных аппаратов в мире. Издание пишет, что этот истребитель может нанести удар, оставаясь недосягаемым для систем ПВО противника, так как дальность пуска «Кинжала» составляет 3500 км.


Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на Параде Победы 9 мая в Москве. Фото: Reuters

Сверхзвуковая скорость и высокая маневренность делают «кинжал» неуязвимым для современных систем ПВО. Летящая на скорости до 10 числе Маха, ракета способна разорвать корабль пополам — для этого достаточно простой кинетической энергии удара самой ракеты, даже без учета взрывчатки. Против такого удара не сможет устоять даже такая крупная цель, как суперавиносец.

Перехватить сам МиГ-31 также достаточно сложно, самолет может разгоняться до скорости 3400 км/ч, ни один серийный истребитель более на такое не способен. Все это делает МиГ-31, стоящий на службе уже почти 40 лет, чрезвычайно эффективным оружием.

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Достаточно просто кинетической энергии удара этого оружия, чтобы разорваться даже самый крупный корабль.
 
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