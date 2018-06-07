​Александр Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

В Молодечно стартовал 18-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.

Президент подчеркнул, что гостеприимная молодечненская земля собрала на творческом празднике не только знаменитых мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот форум – очередной шаг в профессиональном становлении. Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса успешных выступлений и достижения новых творческих вершин, а гостям фестиваля – незабываемых приятных впечатлений.

Напомним, 8 и 9 июня в Молодечно стартует XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно», который посвящён теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка.