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Александр Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
В Молодечно стартовал 18-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.
Президент подчеркнул, что гостеприимная молодечненская земля собрала на творческом празднике не только знаменитых мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот форум – очередной шаг в профессиональном становлении. Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса успешных выступлений и достижения новых творческих вершин, а гостям фестиваля – незабываемых приятных впечатлений.
Напомним, 8 и 9 июня в Молодечно стартует XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно», который посвящён теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка.
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Александр Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно», сообщает...
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