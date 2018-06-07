Facebook накосячил: ошибка открыла закрытые записи 14 млн пользователей

С 18 по 27 мая из-за ошибки в социальной сети Facebook в открытом доступе оказались закрытые записи 14 млн пользователей. Ошибку заметили 22 мая. Её устраняли пять дней.

В период неполадки у части пользователей настройки доступности публикаций в указанный период по умолчанию изменились на «доступно для всех». Компания уже начала рассылку сообщений пользователям, которых мог затронуть сбой, в которых извиняется за ошибку и просит проверить настройки постов, опубликованных за период с 18 по 27 мая.

Эрин Иган, директор Facebook по защите персональных данных: «Мы исправили эту проблему и, начиная с сегодняшнего дня, информируем всех, кого она могла затронуть, и просим их проверить все посты за это время. Сбой не повлиял на то, что раньше публиковали пользователи, и у них была возможность выбирать аудиторию публикации. Мы хотели бы извиниться за эту ошибку».