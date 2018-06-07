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Анонс матчей VI тура чемпионата области по футболу
08.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
9 июня берет старт шестой тур чемпионата Гродненской области по футболу.
В субботу состоится один матч. В Сморгони местные «Медведи» примут «Гроднолифт». Начало встречи в 13 часов.
В воскресенье
Зельвенская «Чайка» в 16 часов принимает на своем поле «Лиду».
В это же время «Мосты» сыграют дома с дятловской «Белой Русью».
А в 18 часов «Щучин» померяется силами с лидером чемпионата «ПК им. В.И. Кремко» из Квасовки.
Волковысский «ЛІК» этот тур пропускает. Матч красносельского «Цементника» с «Ошмянами» по просьбе последних перенесен на другую дату.
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9 июня берет старт шестой тур чемпионата Гродненской области по футболу. В субботу состоится один матч. В Сморгони местные «Медведи»...
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