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Анонс матчей VI тура чемпионата области по футболу

08.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Анонс матчей VI тура чемпионата области по футболу

9 июня берет старт шестой тур чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу состоится один матч. В Сморгони местные «Медведи» примут «Гроднолифт». Начало встречи в 13 часов.

В воскресенье «Смена» на «домашнем» стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» примет ФСК «Гродненский». Начало матча в 14 часов. С матча в Красносельском нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция в группе «Смены» в соцсети  Вконтакте.

Зельвенская «Чайка» в 16 часов  принимает на своем поле «Лиду».

В это же время  «Мосты» сыграют дома с дятловской «Белой Русью».

А в 18 часов «Щучин» померяется силами с лидером чемпионата «ПК им. В.И. Кремко» из Квасовки.

Волковысский «ЛІК» этот тур пропускает. Матч красносельского «Цементника» с «Ошмянами» по просьбе последних перенесен на другую дату.

 
 
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9 июня берет старт шестой тур чемпионата Гродненской области по футболу. В субботу состоится один матч. В Сморгони местные «Медведи»...
 
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