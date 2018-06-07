Анонс матчей VI тура чемпионата области по футболу





9 июня берет старт шестой тур чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу состоится один матч. В Сморгони местные «Медведи» примут «Гроднолифт». Начало встречи в 13 часов.

В воскресенье «Смена» на «домашнем» стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» примет ФСК «Гродненский». Начало матча в 14 часов. С матча в Красносельском нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция в группе «Смены» в соцсети Вконтакте.

Зельвенская «Чайка» в 16 часов принимает на своем поле «Лиду».

В это же время «Мосты» сыграют дома с дятловской «Белой Русью».

А в 18 часов «Щучин» померяется силами с лидером чемпионата «ПК им. В.И. Кремко» из Квасовки.

Волковысский «ЛІК» этот тур пропускает. Матч красносельского «Цементника» с «Ошмянами» по просьбе последних перенесен на другую дату.