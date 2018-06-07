Лидеров стран «Большой семёрки» в Канаде встречают протестами

Сотни людей прошли шествием по центральным улицам города – они не согласны с политикой глав государств, которые прибывают на саммит.



Тем не менее, члены «клуба семи» вряд ли обратили внимание на демонстрацию – форум пройдёт не в самом Квебеке, а в его пригороде Ла Мальбе. Протестующие уверяют, что ещё не раз попытаются донести свои идеи. К саммиту в этот раз приковано серьёзное внимание: он пройдёт на фоне споров по поводу импортных тарифов между Европой и США. К слову, американский лидер покинет саммит до его завершения – он отправится в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном.