В Гродно прохожий вовремя остановил малыша, выкатывавшегося на оживленный проспект на игрушечном авто

Инцидент произошел 1 июня в Гродно. На записи наружных камер, показанных в сюжете телерадиокомпании «Гродно» , видно, как малыш быстро едет по направлению к оживленной проезжей части, дедушка, сопровождающий его прогулке отстает — и поздно реагирует на уже возникшую опасность.

К счастью, в этот момент рядом с дорогой оказывается мужчина: он хватает малыша и останавливает игрушечное авто.



Открыть/скачать видео (1.07 МБ)

Спаситель мальчика — прапорщик милиции Сергей Шайко, сообщает УВД региона . Он оказался в нужном месте в нужное время.