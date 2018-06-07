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В Гродно прохожий вовремя остановил малыша, выкатывавшегося на оживленный проспект на игрушечном авто

08.06.2018 11:14 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел 1 июня в Гродно. На записи наружных камер, показанных в сюжете телерадиокомпании «Гродно», видно, как малыш быстро едет по направлению к оживленной проезжей части, дедушка, сопровождающий его прогулке отстает — и поздно реагирует на уже возникшую опасность.

К счастью, в этот момент рядом с дорогой оказывается мужчина: он хватает малыша и останавливает игрушечное авто.


Открыть/скачать видео (1.07 МБ)

Спаситель мальчика — прапорщик милиции Сергей Шайко, сообщает УВД региона. Он оказался в нужном месте в нужное время.

 
Теги: Гродно
 
 
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На записи наружных камер, показанных в сюжете телерадиокомпании "Гродно", видно, как малыш быстро едет по направлению к оживленной проезжей части, дедушка,...
 
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