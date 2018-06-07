|
В Гродно прохожий вовремя остановил малыша, выкатывавшегося на оживленный проспект на игрушечном авто
Инцидент произошел 1 июня в Гродно. На записи наружных камер, показанных в сюжете
К счастью, в этот момент рядом с дорогой оказывается мужчина: он хватает малыша и останавливает игрушечное авто.
Спаситель мальчика — прапорщик милиции Сергей Шайко, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно прохожий вовремя остановил малыша, выкатывавшегося на оживленный проспект на игрушечном авто
На записи наружных камер, показанных в сюжете телерадиокомпании "Гродно", видно, как малыш быстро едет по направлению к оживленной проезжей части, дедушка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)