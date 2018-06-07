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Защищаем свой автомобиль: 3 теоремы об автосигнализации

08.06.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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Невзирая на постоянно обновляющийся ассортимент противоугонных устройств, установка сигнализации эффективна лишь до тех пор, пока система нова и к ней не подобрали соответствующей «отмычки». Нескончаемая гонка вооружений переходит на следующий уровень и всё начинается заново: хозяин пытается предотвратить угон автомобиля, а злоумышленник ищет подходы, который позволят осуществить задуманное.

В результате этого противостояния мнение автовладельцев приобретает сюрреалистические формы, порождая мифы об угоне: от полной эйфории и уверенности, что уж его-то сигнализацию не взломает никто и никогда, до полного уныния, когда человек точно знает, что при желании, угняют какие угодно машины. 

За что мы платим при покупке автосигнализации?


«Как за что? — спросит любой автовладелец. — Конечно, за то, чтобы угонщик не смог уехать на моём автомобиле!» Да, это тоже входит в цену устройства, но составляет далеко не самую большую часть в общей стоимости.

 На цену сигнализации, которая защитит от угона автомобиль, существенно влияют:

  • средства, вложенные в рекламу изделия;
  • сервис установленной системы;
  • долговечность;
  • надёжность — то, ради чего, собственно, и городился огород, тоже входит в прейскурант и добавляет к стоимости от 10% до 200%.

У тех, кто любит рекламу, создаётся впечатление, что противоугонные устройства предназначены не защищать автомобиль, а отпугивать потенциальных угонщиков престижной наклейкой: мол, увидят, какая у тебя мощная противоугонка, и разбегутся в ужасе. Даже сертификатом качества подтверждают эффективность своего продукта. Однако сертификат охватывает:

  • работу при сильной вибрации;
  • отсутствие помех для работы других приборов;
  • не причинение вреда здоровью;
  • экологическую нейтральность.

И много чего ещё, что не всегда имеет отношение к профильной функции прибора.

Разумное сочетание защитных и эксплуатационных свойств сигнализации


Попробуем самостоятельно развенчать или подтвердить три расхожих мнения о защитных сигнализациях.

Теорема I. Нельзя создать противоугонную систему, которая ни при каких условиях не позволит угнать автомобиль.

Представим, что такой прибор создан и даже сам изобретатель не в состоянии его отключить. Вы поставили автомобиль на сигнализацию и, с кем не бывает, потеряли ключ — всё, машину можно сдавать в металлолом.

Если же допустить, что автор всё же знает, как она выключается, то какие гарантии, что этот алгоритм не узнает или не вычислит кто-то ещё? Подбор ключа к любому замку — вопрос времени.

На практике справляются с задачей наиболее оригинальные устройства. С ростом популярности снижается их защитный потенциал и повышается возможность угона автомобиля.

Теорема II.  Можно создать сигнализацию, которая, невзирая на все ухищрения злоумышленника, продолжит оповещать о покушении на авто.

Представим, что такая неотключаемая сигнальная система уже существует и установлена на автомобиле, который собираются угнать.  После первых же поползновений угонщика включается мощный звук, и ему остаётся только ретироваться, хотя владельцу придётся демонтировать сигнализацию, наслушавшись за это время сирены и проклятий от соседей.

Теорема III. Преступник не угонит автомобиль, если ему не удалось справиться с сигнализацией снаружи.

Представим, что такой «специалист» угна автомобиля нашёлся. Сколько свидетелей может обратить внимание на подозрительного «владельца», пока он не вскроет орущую на весь микрорайон машину и не вырубит сигналку изнутри? Достаточно одного свидетеля, чтобы горе угонщик в ближайшие годы видел только спецтранспорт в спецучреждении.

Установка сигнализации, как минимум,  сокращает интервал, который угонщик может затратить на кражу и дает возможность заприметить злоумышленника. Получить консультацию, какую выбрать сигнализацию для защиты от угона автомобиля, вы можете у компаний, чьи контакты представлены в каталоге TAM.BY.

 
 
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