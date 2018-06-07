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14 млн «жертв»: Facebook рассказала о новой проблеме с приватностью
Facebook уведомил 14 млн пользователей по всему миру о баге в настройках приватности, из-за которого предназначенные «только для друзей» публикации могли быть видны всем без исключения,
Баг появился в середине мая в результате тестирования новой функции — из-за него социальная сеть игнорировала настройки приватности публикаций. Впервые проблему
В итоге 8 июня пользователи соцсети начали получать уведомления о необходимости проверить настройки приватности публикаций, сделанных в последнее время. Представитель Facebook отметил, что баг не влиял на настройки сделанных ранее постов и извинился за очередной провал компании в области защиты персональных данных.
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Facebook уведомил 14 млн пользователей по всему миру о баге в настройках приватности, из-за которого предназначенные «только для друзей» публикации могли быть видны...
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