14 млн «жертв»: Facebook рассказала о новой проблеме с приватностью

Facebook уведомил 14 млн пользователей по всему миру о баге в настройках приватности, из-за которого предназначенные «только для друзей» публикации могли быть видны всем без исключения, пишет Engadget.





Баг появился в середине мая в результате тестирования новой функции — из-за него социальная сеть игнорировала настройки приватности публикаций. Впервые проблему обнаружили 18 мая. Уже 22 мая разработчики Facebook предложили решение, которое также оказалось проблемным: оно делало все подверженные багу публикации приватными, несмотря на первоначальные настройки. Ещё через 5 дней очередное обновление исправило предыдущую неточность.

В итоге 8 июня пользователи соцсети начали получать уведомления о необходимости проверить настройки приватности публикаций, сделанных в последнее время. Представитель Facebook отметил, что баг не влиял на настройки сделанных ранее постов и извинился за очередной провал компании в области защиты персональных данных.