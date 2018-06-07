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Выясняется, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в программу «Дела семейные»
Новости Беларуси. МТРК «Мир» выясняет, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в эфир программы «Дела семейные».
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Производителю программы – ООО «Система» – направлен запрос, в котором требуется объяснить, как фотография мальчика попала в программу.
По условиям договора компания-производитель полностью несет ответственность за достоверность информации, которая содержится в программах.
МТРК «Мир» выразила глубокое сожаление в связи с произошедшей ошибкой и обязуется опубликовать на сайте объяснение производителя программы.
Напомним, Максим Мархалюк пропал шестнадцатого сентября 2017 года после того, как направился в Беловежскую пущу. Начались масштабные поиски школьника. Ими
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Новости Беларуси. МТРК «Мир» выясняет, как фото пропавшего Максима Мархалюка попало в эфир программы «Дела семейные». Информация размещена на сайте mir24.tv. В...
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