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Президент Беларуси направил приветствие участникам Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
Новости Беларуси. Приветствие участникам XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отметим, Президент также пожелал гостям фестиваля незабываемых впечатлений.
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Президент Беларуси направил приветствие участникам Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
Новости Беларуси. Приветствие участникам XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно направил Александр Лукашенко, сообщили в программе...
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