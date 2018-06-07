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Что будет на выходных? "День России", драники на скорость и вечеринка 18+ на Минском море

08.06.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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Если вы уже обошли все новые заведения мая и полакомились сетами на гастрофесте, но так и не придумали, чем занять себя в ближайший уикенд, -предлагаем альтернативную программу. В традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY 10 лучших мероприятий, куда вы можете попасть в выходные.

Вечером в пятницу 2,5 часа крутим педали по Минску на экскурсии


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 8 июня, 18.30.

Где: , пр-т Победителей. Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей напротив гостиницы «Виктория».

Сколько: 12 рублей на месте, 8 рублей — при предварительной покупке билета.

Обзорная 2,5-часовая велоэкскурсия по самым замечательным местам белорусской столицы. Гигантские проспекты и тихие улочки, огромные площади и уютные дворики, зеленые парки приветливо встретят вас и расскажут вам о том, что произошло здесь за последние тысячу лет. Старт от ст. м. «Немига» (выход в сторону Дворца спорта).

Утром в субботу идем на бесплатное занятие по йоге в парке


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 9 июня, 10.00.

Где: , пр-т Победителей. Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей напротив гостиницы «Виктория».

Сколько: бесплатно.

В рамках празднования Международного дня йоги Индийский культурный центр приглашает на занятия йогой. Занятия открыты для всех, уровень подготовки неважен, проводить занятия будут преподаватели Индийского культурного центра. Одежда должна быть удобной, с собой нужно взять коврик и не забыть зарегистрироваться.

Продолжаем день на Олдтаймер ралли


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где и когда: 9 июня с 09.00 на Октябрьской площади и 10 июня с 10.00 на Немиге, 3.

Сколько: бесплатно.

В этих соревнованиях будут участвовать лишь владельцы 50 автораритетов, выпущенных до 1980 года, в технически исправном состоянии, прошедшие технический осмотр, допущенные для эксплуатации на дорогах и имеющие привлекательный внешний вид.

День России в Верхнем городе


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Когда: 9 июня, с 13.00.

Где: Верхний город.

Сколько: бесплатно.

Праздник России развернется на территории Верхнего города, где еще в прошлую субботу был День Швеции (фотоотчет с праздника можно посмотреть тут). Организаторы обещают, что скучно не будет: для гостей выступит хор и много танцевальных, вокально-инструментальных ансамблей.

Среди прочего на мастер-классах умельцы научат гостей делать вещи из керамики, вязать, обрабатывать бересту, ковать, плести из соломы и лозы. А татаро-башкирская, чувашская, русская и дагестанская диаспоры покормят минчан национальной кухней, покажут свои костюмы и не откажут в фото. На празднике будет организована и детская зона.

После обеда слушаем Солодуху и соревнуемся в поедании драников


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Когда: бульба-баттл — 9 июня, 17.00. Празднование дня рождения кафе начинается в 13.00.

Где: кафе «» (ул. Интернациональная, 33).

Сколько: бесплатно.

В день рождения «Грая» в кафе будут и веселые аниматоры, и танцы до упаду, и сюрпризы с детским уголком. А еще угощения для всех, экскурсия по ресторану, конкурс по поеданию драников на время и музыкальные гости — кавер-бэнд «Мерилин Монро», группа Re1ikt, «Ангус» и Dr. Jack, Катерина Водоносава & Fantasy Orchestra. А еще Александр Солодуха!

Вечером в субботу зажигаем на «Пешеходке»


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 9 июня, с 12.00.

Где: Верхний город.

Сколько: бесплатно.

В субботу продолжает работать бесплатная «Пешеходка». В фестивале в этом году примут участие множество исполнителей и коллективов. В эту субботу, например, в 21.30 выступит экспериментальный театр (конкретная локация: Музыкальный переулок, дом 3). Если сомневаетесь, идти на «Пешеходку» или нет, посмотрите фотоотчет с открытия музыкальных вечеров одного уикенда — вам точно понравится.

Ночью отрываемся на фестивале Zoom Open air на Минском море


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/zoomminsk

Когда: 9 июня, 22.00.

Где: Минское море, «Ривьера Кантри Клаб».

Сколько: 8 июня — 20 рублей, 9 июня — 25 рублей.

В субботу на берегу Минского моря прогремит четвертый ZOOM OpenAir festival. В этом году фестиваль станет масштабней и взрослее на один год. Организаторы обещают, что фест сохранит свою уютность и интимную атмосферу, которая радовала гостей три года. К вашим услугам с 10 вечера субботы и до 7 утра воскресенья будет 4 танцпола, фудкорт и chillout-пространства.

В воскресенье идем на Чайный фестиваль (хотя можно было и в субботу)


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Когда: 9 июня, 12.30 / 10 июня, 12.30.

Где: Дримлэнд (ул. Орловская, 80).

Сколько: в кассе в день мероприятия 7 рублей (один день) и 12 рублей (два дня). Онлайн дешевле — 5 и 10 рублей соответственно.

Городское мероприятие посвящено продвижению чайной культуры, здорового образа жизни и семейному отдыху. На фестивале будет работать 5 тематических площадок:
чай вприкуску (чай и травы, мед и специи); чайная беседка (лекции по психологии, здоровью, чаю и философии); чайные путешествия (выступления в духе культуре чайных стран и рассказы о чайных путешествиях и чайных странах); необычайное творчество (арт-маркет, мастер-классы по творчеству); чаепитие (лаундж-зона, музыка, чай).

Продолжаем выходные на площадке у Большого театра, где сыграет оркестр


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 10 июня, 17.10.

Где: площадь перед Большим театром оперы и балета, пл. Парижской Коммуны

Сколько: бесплатно.

Каждое воскресенье (до 17 июня) на площадке перед Большим театром будет звучать оркестр культурного учреждения. Прозвучат программы, основу которых составит, конечно, известная классическая музыка. Дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун поочередно будут управлять оркестром в эти воскресные вечера.

Вечером идем на кинопремьеру — фильм о Викторе Цое «Лето»


Когда: каждый день по 17 июня (последние четыре дня — только в «Центральном».

Где: Минске">3D Кино в Замке, Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Аврора», «АртКинотеатр», «Беларусь», «Мир», «Центральный»

Сколько: от 4 рублей.

Спустя всего пару недель после громкой премьеры на Каннском кинофестивале фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стартует в минском прокате. Кинокритик TUT.BY посмотрел кино на предпоказе и вот что пишет:

«Любое кино о реальных персонажах, часть из которых еще живы, и эпохах, очевидцы которых все помнят, — риск. Всегда найдутся те, кто будет угрожающе махать пальчиком и кричать: „Этого не было!“. В случае с „Летом“ так сделал сам Серебренников. Скептик, или альтер-эго борца за чистоту фактов, время от времени обращается в камеру (театрально, по-позерски) с соответствующей табличкой о том, что вот этого не было в реальности. Да, говорить о Цое с серьезным лицом и претензией на байопик — не самая умная идея для 2018-го».

Полный текст рецензии доступен по ссылке.

Смотрим на лучшие фотографии мира на выставке World Press Photo 2018


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда: каждый день по 12 июня

Где: , пр-т Машерова, 9

Сколько: 5 рублей, льготный 2,5 рубля

Протесты и теракты, гуманитарный кризис и нанотехнологии, утилизация пластика и спасение слонят-сирот, уроки плавания для женщин и история загадочного заболевания — все это и не только могут увидеть посетители выставки World Press Photo, которая открылась 23 мая в Минске. Посмотрев на эти фотографии, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие и узнать, что происходит в самых разных местах планеты.

Не нашли подходящее мероприятие? Заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.

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Теги: Минск
 
 
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