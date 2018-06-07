Если вы уже обошли все новые заведения мая и полакомились сетами на гастрофесте, но так и не придумали, чем занять себя в ближайший уикенд, -предлагаем альтернативную программу. В традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY 10 лучших мероприятий, куда вы можете попасть в выходные.
Где:парк Победы, пр-т Победителей. Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей напротив гостиницы «Виктория».
Сколько: 12 рублей на месте, 8 рублей — при предварительной покупке билета.
Обзорная 2,5-часовая велоэкскурсия по самым замечательным местам белорусской столицы. Гигантские проспекты и тихие улочки, огромные площади и уютные дворики, зеленые парки приветливо встретят вас и расскажут вам о том, что произошло здесь за последние тысячу лет. Старт от ст. м. «Немига» (выход в сторону Дворца спорта).
Где:парк Победы, пр-т Победителей. Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей напротив гостиницы «Виктория».
Сколько: бесплатно.
В рамках празднования Международного дня йоги Индийский культурный центр приглашает на занятия йогой. Занятия открыты для всех, уровень подготовки неважен, проводить занятия будут преподаватели Индийского культурного центра. Одежда должна быть удобной, с собой нужно взять коврик и не забыть зарегистрироваться.
Где и когда: 9 июня с 09.00 на Октябрьской площади и 10 июня с 10.00 на Немиге, 3.
Сколько: бесплатно.
В этих соревнованиях будут участвовать лишь владельцы 50 автораритетов, выпущенных до 1980 года, в технически исправном состоянии, прошедшие технический осмотр, допущенные для эксплуатации на дорогах и имеющие привлекательный внешний вид.
Праздник России развернется на территории Верхнего города, где еще в прошлую субботу был День Швеции (фотоотчет с праздника можно посмотреть тут). Организаторы обещают, что скучно не будет: для гостей выступит хор и много танцевальных, вокально-инструментальных ансамблей.
Среди прочего на мастер-классах умельцы научат гостей делать вещи из керамики, вязать, обрабатывать бересту, ковать, плести из соломы и лозы. А татаро-башкирская, чувашская, русская и дагестанская диаспоры покормят минчан национальной кухней, покажут свои костюмы и не откажут в фото. На празднике будет организована и детская зона.
В день рождения «Грая» в кафе будут и веселые аниматоры, и танцы до упаду, и сюрпризы с детским уголком. А еще угощения для всех, экскурсия по ресторану, конкурс по поеданию драников на время и музыкальные гости — кавер-бэнд «Мерилин Монро», группа Re1ikt, «Ангус» и Dr. Jack, Катерина Водоносава & Fantasy Orchestra. А еще Александр Солодуха!
В субботу продолжает работать бесплатная «Пешеходка». В фестивале в этом году примут участие множество исполнителей и коллективов. В эту субботу, например, в 21.30 выступит экспериментальный театр (конкретная локация: Музыкальный переулок, дом 3). Если сомневаетесь, идти на «Пешеходку» или нет, посмотрите фотоотчет с открытия музыкальных вечеров одного уикенда — вам точно понравится.
В субботу на берегу Минского моря прогремит четвертый ZOOM OpenAir festival. В этом году фестиваль станет масштабней и взрослее на один год. Организаторы обещают, что фест сохранит свою уютность и интимную атмосферу, которая радовала гостей три года. К вашим услугам с 10 вечера субботы и до 7 утра воскресенья будет 4 танцпола, фудкорт и chillout-пространства.
Сколько: в кассе в день мероприятия 7 рублей (один день) и 12 рублей (два дня). Онлайн дешевле — 5 и 10 рублей соответственно.
Городское мероприятие посвящено продвижению чайной культуры, здорового образа жизни и семейному отдыху. На фестивале будет работать 5 тематических площадок:
чай вприкуску (чай и травы, мед и специи); чайная беседка (лекции по психологии, здоровью, чаю и философии); чайные путешествия (выступления в духе культуре чайных стран и рассказы о чайных путешествиях и чайных странах); необычайное творчество (арт-маркет, мастер-классы по творчеству); чаепитие (лаундж-зона, музыка, чай).
Каждое воскресенье (до 17 июня) на площадке перед Большим театром будет звучать оркестр культурного учреждения. Прозвучат программы, основу которых составит, конечно, известная классическая музыка. Дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун поочередно будут управлять оркестром в эти воскресные вечера.
Вечером идем на кинопремьеру — фильм о Викторе Цое «Лето»
Когда: каждый день по 17 июня (последние четыре дня — только в «Центральном».
Спустя всего пару недель после громкой премьеры на Каннском кинофестивале фильм Кирилла Серебренникова «Лето» стартует в минском прокате. Кинокритик TUT.BY посмотрел кино на предпоказе и вот что пишет:
«Любое кино о реальных персонажах, часть из которых еще живы, и эпохах, очевидцы которых все помнят, — риск. Всегда найдутся те, кто будет угрожающе махать пальчиком и кричать: „Этого не было!“. В случае с „Летом“ так сделал сам Серебренников. Скептик, или альтер-эго борца за чистоту фактов, время от времени обращается в камеру (театрально, по-позерски) с соответствующей табличкой о том, что вот этого не было в реальности. Да, говорить о Цое с серьезным лицом и претензией на байопик — не самая умная идея для 2018-го».
Протесты и теракты, гуманитарный кризис и нанотехнологии, утилизация пластика и спасение слонят-сирот, уроки плавания для женщин и история загадочного заболевания — все это и не только могут увидеть посетители выставки World Press Photo, которая открылась 23 мая в Минске. Посмотрев на эти фотографии, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие и узнать, что происходит в самых разных местах планеты.
Не нашли подходящее мероприятие? Заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.