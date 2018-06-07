Почему Беларусь продает оружие Азербайджану – врагу Армении?

Азербайджан и Армения уже почти три десятка лет в конфликте за Нагорный Карабах – регион в Азербайджане, где жили армяне и азербайджанцы. В результате войны армянам удалось занять территорию Карабаха и создать там непризнанное государство Республику Арцах. Уже более 20 лет мир в регионе висит на волоске. Время от времени на линии разделения гибнут солдаты.





"Белсат" расспросил Александра Искандаряна, директора Института Кавказа в Ереване, о том, как в Армении относятся к тому, что Лукашенко вооружает азербайджанцев. расспросил, директора Института Кавказа в Ереване, о том, как в Армении относятся к тому, что Лукашенко вооружает азербайджанцев.





Александр Искандарян:





«Вопрос оружия вызывает много эмоций. В Армении это довольно болезненно воспринимается. Далеко не только в отношении к Беларуси. Не надо этого переоценивать. Оружием в регионе торгует Израиль, Россия, некоторые формы военной взаимопомощи некоторым странам оказывает Турция, китайское оружие бывает и тд. Это не единственный триггер, но он вызывает противоречия.





Я бы не сказал, что это вызывает какие-то гигантские эмоции, потому что Беларусь — не самый крупный поставщик оружия в наш регион. Но в общем сказать, что от этого счастливы в Армении, я не могу.





В АДКБ есть другие страны, гораздо более крупные, чем Беларусь и обладающие большими возможностями в торговли оружием, делающие то же самое. Потому что абсолютно любой союз в мире является не только пространством для дружбы и любви, а еще и пространством для противоречий.





И Беларусь это страна, у которой есть свои интересы.





И эти интересы не всегда совпадают с интересами даже союзников, даже теми странами, которые входят в одни и те же союзы. Равно как и наоборот. Кстати, и в Беларуси есть своя политика. В этой политике некоторую ценность несут, скажем так, транс акционистские ценности. Т.е. выгоду, которую попросту говоря получает Беларусь. Б

Буквально это выгода финансовая и политическая тоже. И это нормальный процесс, если говорить на экспертном уровне.





Так это существует и работает. Другое дело, что учитывать интересы своих союзников зачастую бывает выгодно. Опять же и политически и в конечном итоге финансов. Армения пробует отрабатывать это и работает, в том числе и с белорусскими и российскими элитами, с казахскими и так далее.

Но противоречия возникают, и они конечно же относятся к ним иногда эмоционально».



