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Почему Беларусь продает оружие Азербайджану – врагу Армении?

08.06.2018 11:29 — Разное | Партизан  
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Армения – союзник Беларуси по Организации договора по коллективной безопасности – ОДКБ. Сейчас речь идет о поставке Минском белорусско-китайских ракетных комплексов «Полонез» для Баку.

Почему Беларусь продает оружие Азербайджану – врагу Армении?
Азербайджан и Армения уже почти три десятка лет в конфликте за Нагорный Карабах – регион в Азербайджане, где жили армяне и азербайджанцы. В результате войны армянам удалось занять территорию Карабаха и создать там непризнанное государство Республику Арцах. Уже более 20 лет мир в регионе висит на волоске. Время от времени на линии разделения гибнут солдаты.

"Белсат" расспросил Александра Искандаряна, директора Института Кавказа в Ереване, о том, как в Армении относятся к тому, что Лукашенко вооружает азербайджанцев.

Александр Искандарян:

«Вопрос оружия вызывает много эмоций. В Армении это довольно болезненно воспринимается. Далеко не только в отношении к Беларуси. Не надо этого переоценивать. Оружием в регионе торгует Израиль, Россия, некоторые формы военной взаимопомощи некоторым странам оказывает Турция, китайское оружие бывает и тд. Это не единственный триггер, но он вызывает противоречия.

Я бы не сказал, что это вызывает какие-то гигантские эмоции, потому что Беларусь — не самый крупный поставщик оружия в наш регион. Но в общем сказать, что от этого счастливы в Армении, я не могу.

В АДКБ есть другие страны, гораздо более крупные, чем Беларусь и обладающие большими возможностями в торговли оружием, делающие то же самое. Потому что абсолютно любой союз в мире является не только пространством для дружбы и любви, а еще и пространством для противоречий.

И Беларусь это страна, у которой есть свои интересы.

И эти интересы не всегда совпадают с интересами даже союзников, даже теми странами, которые входят в одни и те же союзы. Равно как и наоборот. Кстати, и в Беларуси есть своя политика. В этой политике некоторую ценность несут, скажем так, транс акционистские ценности. Т.е. выгоду, которую попросту говоря получает Беларусь. Б
Буквально это выгода финансовая и политическая тоже. И это нормальный процесс, если говорить на экспертном уровне.

Так это существует и работает. Другое дело, что учитывать интересы своих союзников зачастую бывает выгодно. Опять же и политически и в конечном итоге финансов. Армения пробует отрабатывать это и работает, в том числе и с белорусскими и российскими элитами, с казахскими и так далее.
Но противоречия возникают, и они конечно же относятся к ним иногда эмоционально».


 
 
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Армения – союзник Беларуси по Организации договора по коллективной безопасности – ОДКБ. Сейчас речь идет о поставке Минском белорусско-китайских ракетных...
 
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