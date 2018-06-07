Как Лукашенко использует антикоррупционные расследования для ротации чиновников

Антикоррупционные расследования силовиков выходят на новый уровень – увеличиваются суммы выявленных взяток и статус преследуемых коррупционеров. Так, КГБ задержал помощника президента инспектора по Гродненской области С. Ровнейко из-за подозрений в вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов.





«Беларусь в фокусе» . «Антикоррупционная активность силовиков в отношении высокопоставленного чиновника, вероятно, связана с перераспределением функций и ресурсов в вертикали и среди силовиков», — считают эксперты





Власти продолжают давление и на наиболее ресурсоемкие отрасли экономики. Силовой блок пытается повысить управленческую эффективность аграриев, а после снятия с поста главы Минэнерго в начале мая особое внимание правоохранителей также привлекает энергетический сектор, отмечается в обзоре.





На Белорусском промышленном форуме между условными чиновниками-реформаторами и промышленниками разгорелась публичная дискуссия. Представители Минэкономики раскритиковали консервативный подход Минпрома и руководства госзаводов в отношении модернизации производств и предложили рассмотреть стратегию цифровой трансформации промышленности с учетом немецкого опыта «Индустрии 4.0».





Чиновники дебатировали в присутствии журналистов, хотя обычно подобные дискуссии могут проводиться за закрытыми дверями Совмина.





«Это может быть связано с попыткой стимулировать общественную дискуссию и поддержку предлагаемым условными либералами стратегиям по развитию новой экономики и сдержать стремление промышленников к реиндустриализации в традиционном формате», — заключают эксперты «Беларусь в фокусе».