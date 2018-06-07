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Белорусы собирают подписи за отставку главы МВД

08.06.2018 11:14 — Разное | Партизан  
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Появилась петиция с требованием отправить Шуневича в отставку.

После того, как глава МВД Игорь Шуневич в очередной раз резко высказался насчет ЛГБТ-сообщества Беларуси, на сайте «Удобный город» появилась петиция под заголовком «Игоря Шуневича — в отставку». Обращение планируется направить в администрацию Лукашенко и совет министров, пишет the-village.me.

Авторы петиции подчеркивают, что министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич превышает свои должностные полномочия, высказывая свое частное мнение и представляя официальную позицию Министерства внутренних дел по вопросам, которые относятся к международному праву, что находится под прямой юрисдикцией МИДа Республики Беларусь и министра иностранных дел.

«Такого рода заявления противоречат Статье 2 Конституции Республики Беларусь и являются недопустимыми, особенно с учетом занимаемой господином Шуневичем должности. Мы считаем, что главной духовно-нравственной ценностью в нашей стране являются любовь и взаимоуважение.

Поэтому, вместо создания препятствий для отстаивания своих законных прав и интересов ЛГБТ-граждан, приоритетной для МВД должна являться защита всех граждан Республики Беларусь от нападений, вымогательств, шантажа, угроз, оскорблений и дискриминации — именно с этим сталкиваются ЛГБТ-люди в Беларуси, а преступники зачастую остаются безнаказанными ввиду того, что действующая система не способна обеспечить ощущение безопасности для ЛГБТ-людей даже на уровнях следствия и судебного процесса, — говорится в петиции. — Продолжая своими комментариями раздувать скандал вокруг гомофобных высказываний МВД, господин Шуневич подрывает имидж Беларуси как современного, безопасного, правового европейского государства. Скандал вокруг высказываний представителей МВД Беларуси широко освещался в национальной и международной прессе и вызвал широкий резонанс, который не идет на руку Беларуси, всеми средствами стремящейся увеличить объем иностранных инвестиций и количество туристов, которые ежегодно приезжают в Беларусь.

В 2019 году Минск проводит масштабнейший спортивный международный форум — II Европейские игры. Мы считаем, что особенно в связи с таким событием, министр внутренних дел обязан демонстрировать свое стойкое намерение защищать всех без исключения граждан Беларуси и гостей нашей столицы во время Европейских игр от преступных посягательств на их честь, жизнь и человеческое достоинство.

Требуем отправить Игоря Шуневича в отставку и назначить человека, который не компрометировал бы МВД Беларуси своими неоднозначными, недостаточно компетентными и взвешенными высказываниями, а также воздержался бы от ношения формы НКВД, в которой во время Сталинских репрессий десятки тысяч беларусов расстреливали и подвергали пыткам».

 
Теги: Минск
 
 
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Появилась петиция с требованием отправить Шуневича в отставку.
 
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