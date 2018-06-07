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В Пинске после ДТП с ребенком изменили фазы работы светофора на перекрестке

08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пинске, в котором пострадал ребенок, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56238.php

В Пинске после ДТП с ребенком изменили фазы работы светофора на перекрестке

Авария произошла днем 20 апреля. По ул. Брестская на автомобиле "Опель Астра" ехал 44-летний местный житель.

При повороте направо на регулируемом перекрестке он не учел, что одновременно разрешающий сигнал светофора включен и для пешеходов. Водитель продолжил движение, в результате чего сбил школьника 2006 года рождения. Ребенок получил тяжелые травмы.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К фигуранту применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он признал свою вину, на допросе пояснил, что причиной аварии стала его невнимательность.

Кроме того, в ходе расследования приняты меры по профилактике ДТП. На перекрестке, где случилось это дорожное происшествие, изменены фазы работы светофора, что обеспечит поочередное движение транспортных средств и пешеходов.

 
 
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Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пинске, в котором...
 
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