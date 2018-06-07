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В парке культуры и отдыха разместили поместье Бабы-Яги – диаметр четыре метра
08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Ещё в апреле заметил в социальной сети Фейсбук фотографию, сделанную моим приятелем Владимиром Мамоновым.
На снимке резчик по дереву Виктор Клунко во время работы над очередным проектом «Поместье Бабы-Яги».
Как оказалось, мастер воплотил в жизнь задумку руководства парка культуры и отдыха. Из огромного ствола дерева толщиной четыре метра в диаметре и высотой 273 сантиметра получилась объёмная композиция со сказочным персонажем и её домом.
Размещается скульптура слева от дорожки, если зайти в парк с улицы Леваневского.
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Ещё в апреле заметил в социальной сети Фейсбук фотографию, сделанную моим приятелем Владимиром Мамоновым. На снимке резчик по дереву Виктор Клунко во время...
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