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Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудниками Брестской таможни вскрыт и пресечен канал незаконной поставки из Европейского союза на территорию Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56235.php

Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

При проведении оперативно-розыскных мероприятий недалеко от белорусско-польской границы таможенниками совместно с сотрудниками областного управления КГБ и УВД Брестского облисполкома задержан 56-летний гражданин Польши. Гражданин пытался сбыть более 300 таблеток экстази.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56235.php

Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

Установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56235.php

Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

Ранее подозреваемый, находившийся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56235.php

Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

По факту незаконного перемещения через таможенную границу психотропных веществ Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

 
 
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Сотрудниками Брестской таможни вскрыт и пресечен канал незаконной поставки из Европейского союза на территорию Евразийского экономического союза особо опасных...
 
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