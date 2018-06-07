Пресечен канал поставки особо опасных психотропных веществ

Сотрудниками Брестской таможни вскрыт и пресечен канал незаконной поставки из Европейского союза на территорию Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ.



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При проведении оперативно-розыскных мероприятий недалеко от белорусско-польской границы таможенниками совместно с сотрудниками областного управления КГБ и УВД Брестского облисполкома задержан 56-летний гражданин Польши. Гражданин пытался сбыть более 300 таблеток экстази.



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Установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ.



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Ранее подозреваемый, находившийся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.



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По факту незаконного перемещения через таможенную границу психотропных веществ Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.