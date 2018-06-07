Семья лебедей с птенцами пришла во двор жителей деревни под Брестом

Необычные гости пожаловали утром 8 июня в деревню Ставы Каменецкого района, что в 26 километрах от Бреста.



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По словам местной жительницы Ольги Сулимы, семья лебедей (двое взрослых птиц и несколько лебедят) сначала медленно прогуливалась около забора ее дома, вдоль дороги, а потом пожаловала во двор.

– Я такого никогда не видела. Лебеди никого не боялись, вели себя спокойно, даже потрогать себя разрешали, – рассказывает Ольга.

По словам собеседницы, потом лебеди направились в сторону озера, расположенного в километре от деревни.