"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

70-летний Губерт Вирт из немецкого города Форхгайм 15 мая отправился в необычное путешествие через Польшу, Беларусь и Россию на раритетном тракторе. Пенсионер рассчитывает к 14 июня прибыть в Москву, чтобы стать очевидцем открытия чемпионата мира по футболу. Говорит, что будет болеть за немцев и датчан, хотя фаворитом соревнований считает французскую сборную.



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Вечером 4 июня трактор с прицепом в виде «пивной бочки» (на самом деле, это переоборудованная мобильная баня) благополучно пересек польско-белорусскую границу — и вперед, на Москву, через всю Беларусь! По «олимпийке» Губерт Вирт на своем «тихоходе» не едет — нельзя, объезжает по сельским трассам: они, говорит, спокойные и колоритные. Иногда выезжает и на «эмки».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

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Днем владелец Lanz Bulldog 1936 года выпуска остановился перекусить недалеко от деревни Ясень Осиповичского района на обочине трассы М5. На столе в уютном вагончике-бочке — исключительно белорусские продукты: хлеб, колбасу, кофе Губерт купил в одном из придорожных магазинов. Под ногами вертится упитанная такса-полукровка по имени Хекс, которую футбольный фанат из Германии взял с собой в путешествие. Дома у Губерта остались жена, двое взрослых детей и внук. К затее главы семьи доехать до Москвы на тракторе семья отнеслась с пониманием: последние 20 лет мужчина путешествует исключительно на Lanz Bulldog и смеется, что машина старше его всего на 12 лет — да они же почти ровесники!



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— Трактор — это свобода, он позволяет мне знакомиться с Беларусью и ее жителями, которые очень гостеприимны. У вас красивая страна, и первое, что бросилось мне в глаза, — отсутствие мусора. Везде очень чисто, — делится впечатлениями немецкий пенсионер.



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У Губерта — руки работяги, покрытые трещинами, в которые намертво въелся мазут. До выхода на пенсию мужчина 30 лет отработал автомехаником на заводе «Мерседес», теперь же много времени уделяет трактору. Говорит, что эта модель полностью механическая — и демонстрирует, как заводится агрегат. Для этого нужно снять металлический руль и использовать его в качестве заводной рукоятки. Правда, предварительно с помощью горелки следует разогреть двигатель, но путешественника это нисколько не смущает.



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К необычному транспортному средству, припарковавшемуся на обочине, то и дело подходят люди. Некоторые останавливают машины прямо на трассе и фотографируют чудо-агрегат на смартфоны.

— Я тут на рыбалку ехал, взял мобилку попроще. Если бы знал, что увижу такое, то прихватил бы нормальный аппарат, — смеется мужчина лет тридцати. — Молодец мужик!



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Бобруйчанин Александр просит сказать гостю, что у того масло в тракторе течет — герр Вирт ведь понимает только по-немецки.

— Этак он до своего Берлина обратно не доедет!



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Губерт с трудом понимает, о чем идет речь, и машет рукой: дескать, тут уж ничего не поделаешь, механические части у трактора уже порядком износились. В то место, откуда на асфальт натекла небольшая масляная лужица, мужчина подкладывает коврик и заверяет, что до родного Форхгайма доберется без проблем.

— После Москвы я хочу еще попасть в Санкт-Петербург, оттуда — на пароме в Финляндию, а потом уже в Германию.



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Путешествие немецкий пенсионер рассчитывает завершить в начале июля. Мужчина признается, что ехать по Беларуси и России ему не страшно. Незнание языков тоже не смущает. Немец уже несколько раз обращался за помощью к жителям Беларуси, которые то жестами, то на ломаном немецком подсказывали дорогу и наиболее удобные места для стоянок. Ночует он в своем фургончике, где оборудованы спальное место и кухня, а вход украшает дюралевое ведерко с геранью.

— Тут я как дома, — улыбается турист и добавляет, что особо никуда не торопится.



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Перемещение по белорусским дорогам со скоростью 15−20 км в час, частые остановки, любование пейзажами доставляют Губерту настоящее удовольствие. В день на своем тракторе он преодолевает примерно 100 км и совершенно не переживает по этому поводу.

— Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие.