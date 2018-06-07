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"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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70-летний Губерт Вирт из немецкого города Форхгайм 15 мая отправился в необычное путешествие через Польшу, Беларусь и Россию на раритетном тракторе. Пенсионер рассчитывает к 14 июня прибыть в Москву, чтобы стать очевидцем открытия чемпионата мира по футболу. Говорит, что будет болеть за немцев и датчан, хотя фаворитом соревнований считает французскую сборную.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Вечером 4 июня трактор с прицепом в виде «пивной бочки» (на самом деле, это переоборудованная мобильная баня) благополучно пересек польско-белорусскую границу — и вперед, на Москву, через всю Беларусь! По «олимпийке» Губерт Вирт на своем «тихоходе» не едет — нельзя, объезжает по сельским трассам: они, говорит, спокойные и колоритные. Иногда выезжает и на «эмки».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Днем владелец Lanz Bulldog 1936 года выпуска остановился перекусить недалеко от деревни Ясень Осиповичского района на обочине трассы М5. На столе в уютном вагончике-бочке — исключительно белорусские продукты: хлеб, колбасу, кофе Губерт купил в одном из придорожных магазинов. Под ногами вертится упитанная такса-полукровка по имени Хекс, которую футбольный фанат из Германии взял с собой в путешествие. Дома у Губерта остались жена, двое взрослых детей и внук. К затее главы семьи доехать до Москвы на тракторе семья отнеслась с пониманием: последние 20 лет мужчина путешествует исключительно на Lanz Bulldog и смеется, что машина старше его всего на 12 лет — да они же почти ровесники!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

— Трактор — это свобода, он позволяет мне знакомиться с Беларусью и ее жителями, которые очень гостеприимны. У вас красивая страна, и первое, что бросилось мне в глаза, — отсутствие мусора. Везде очень чисто, — делится впечатлениями немецкий пенсионер.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

У Губерта — руки работяги, покрытые трещинами, в которые намертво въелся мазут. До выхода на пенсию мужчина 30 лет отработал автомехаником на заводе «Мерседес», теперь же много времени уделяет трактору. Говорит, что эта модель полностью механическая — и демонстрирует, как заводится агрегат. Для этого нужно снять металлический руль и использовать его в качестве заводной рукоятки. Правда, предварительно с помощью горелки следует разогреть двигатель, но путешественника это нисколько не смущает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

К необычному транспортному средству, припарковавшемуся на обочине, то и дело подходят люди. Некоторые останавливают машины прямо на трассе и фотографируют чудо-агрегат на смартфоны.

— Я тут на рыбалку ехал, взял мобилку попроще. Если бы знал, что увижу такое, то прихватил бы нормальный аппарат, — смеется мужчина лет тридцати. — Молодец мужик!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Бобруйчанин Александр просит сказать гостю, что у того масло в тракторе течет — герр Вирт ведь понимает только по-немецки.

— Этак он до своего Берлина обратно не доедет!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Губерт с трудом понимает, о чем идет речь, и машет рукой: дескать, тут уж ничего не поделаешь, механические части у трактора уже порядком износились. В то место, откуда на асфальт натекла небольшая масляная лужица, мужчина подкладывает коврик и заверяет, что до родного Форхгайма доберется без проблем.

— После Москвы я хочу еще попасть в Санкт-Петербург, оттуда — на пароме в Финляндию, а потом уже в Германию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Путешествие немецкий пенсионер рассчитывает завершить в начале июля. Мужчина признается, что ехать по Беларуси и России ему не страшно. Незнание языков тоже не смущает. Немец уже несколько раз обращался за помощью к жителям Беларуси, которые то жестами, то на ломаном немецком подсказывали дорогу и наиболее удобные места для стоянок. Ночует он в своем фургончике, где оборудованы спальное место и кухня, а вход украшает дюралевое ведерко с геранью.

— Тут я как дома, — улыбается турист и добавляет, что особо никуда не торопится.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56231.php

"Hallo Moskau". Как 70-летний немец на тракторе 1936 года через Беларусь на ЧМ по футболу едет

Перемещение по белорусским дорогам со скоростью 15−20 км в час, частые остановки, любование пейзажами доставляют Губерту настоящее удовольствие. В день на своем тракторе он преодолевает примерно 100 км и совершенно не переживает по этому поводу.

— Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие.

 
 
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70-летний Губерт Вирт из немецкого города Форхгайм 15 мая отправился в необычное путешествие через Польшу, Беларусь и Россию на раритетном тракторе. Пенсионер...
 
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