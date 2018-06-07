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Пинский район: водитель трактора совершил наезд на хозяина гужевой повозки
08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
07 июня 2018 года около 12 часов 15 минут, 46-летний житель д.Бобрик, Пинского района управляя трактором «Беларус 1221В» и двигаясь по автодороге Н-200 «Бобрик-Теребень-Малая Плотница», на улице Первомайская в д.Малая Плотница, в момент объезда препятствия в виде стоящей у края проезжей части дороги (на обочине) гужевой повозки, совершил столкновение с попутно движущимся грузовым автомобилем марки «Маз 555102», под управлением 49-летнего жителя д.Плоскинь, Пинского района.
После столкновения, трактор съехал на правостороннюю обочину, совершил наезд на стоящую у края проезжей части гужевую повозку и перевернувшись наехал на 80-летнего жителя д.Малая Плотница (возчик), который вышел из магазина и находился рядом с повозкой.
В результате ДТП пенсионер с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ "Пинская ЦБ". Транспортные средства получили механические повреждения. Водители трезвы.
Проводится проверка.
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07 июня 2018 года около 12 часов 15 минут, 46-летний житель д.Бобрик, Пинского района управляя трактором «Беларус 1221В» и двигаясь по автодороге Н-200 «Бобрик-Теребень-Малая...
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