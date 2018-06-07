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Запрет на посещение лесов введен во всех районах Брестской области

08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во всех 16 районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56229.php

Запрет на посещение лесов введен во всех районах Брестской области

В первых числах июня практически все райисполкомы Брестской области согласовали проектные решения о запрете посещения лесного фонда. Исключением оставался Жабинковский район. Его решение опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Такие меры в регионе введены из-за продолжительной засушливой погоды. Они подразумевают запрет на посещение лесных массивов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). В Брестском ГПЛХО отметили, что специалисты лесной охраны уже составили 22 административных протокола за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56229.php

Запрет на посещение лесов введен во всех районах Брестской области

С начала пожароопасного периода в лесном фонде региона зафиксировано 53 возгорания. В большинстве случаев пожары возникли по вине граждан. "В Брестской области начинается сезон сбора черники. В связи с действием запрета в лес можно будет отправиться только по согласованию с работниками лесной охраны. Обращаем внимание, что в лесных угодьях стоит быть аккуратными, не пренебрегать правилами пожарной безопасности", - подчеркнули в Брестском ГПЛХО.

 
 
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Во всех 16 районах Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном...
 
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