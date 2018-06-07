Все на пляж! Погода в выходные на Брестчине 9 и 10 июня

Выходные на Брестчине будут жаркими, солнечными и без осадков, прогнозирует Белгидромет.



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Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В субботу, 9 июня, солнечно. Без осадков. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14…16°С, во второй половине дня до +26°С. Вечер будет очень теплым — до 23°С

Такая же погода сохранится и в воскресенье, 10 июня, — но солнце пропадет, небо затянут облака.



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Хороших выходных!