|
Все на пляж! Погода в выходные на Брестчине 9 и 10 июня
08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Выходные на Брестчине будут жаркими, солнечными и без осадков,
Фото: Надежда Бужан, TUT.BY
В субботу, 9 июня, солнечно. Без осадков. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14…16°С, во второй половине дня до +26°С. Вечер будет очень теплым — до 23°С
Такая же погода сохранится и в воскресенье, 10 июня, — но солнце пропадет, небо затянут облака.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные на Брестчине будут жаркими, солнечными и без осадков, прогнозирует Белгидромет. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY В субботу, 9 июня, солнечно. Без осадков....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)