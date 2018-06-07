9 июня 2018 года в Беларуси будет ограничена продажа алкголя

Продажа алкоголя 9 июня будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах.



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Ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня.

В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив.

Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.

Введение ограничения на продажу алкоголя ввели в Минске, Гомеле и других областных и районных городах.

Брестский горисполком подтвердил инфомрацию и дополнил её:

Об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города Бреста

В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования на территории города Бреста 9 июня с 14.00 до 24.00 и с 00.00 до 08.00 10 июня — будет ограничена продажа алкогольных напитков в розничных торговых объектах, за исключением объектов общественного питания.

Обращаем ваше внимание, что данные ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами, расположенными в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также для проведения ритуальных обрядов.