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9 июня 2018 года в Беларуси будет ограничена продажа алкголя
08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Продажа алкоголя 9 июня будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
Ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня.
В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив.
Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.
Введение ограничения на продажу алкоголя ввели в Минске, Гомеле и других областных и районных городах.
Брестский горисполком подтвердил инфомрацию и дополнил её:
Об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города Бреста
В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования на территории города Бреста 9 июня с 14.00 до 24.00 и с 00.00 до 08.00 10 июня — будет ограничена продажа алкогольных напитков в розничных торговых объектах, за исключением объектов общественного питания.
Обращаем ваше внимание, что данные ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами, расположенными в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а также для проведения ритуальных обрядов.
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Продажа алкоголя 9 июня будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Ограничение на продажу спиртного вводится...
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