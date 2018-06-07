На автозаправках Минска были замечены мужчины, которые под различными предлогами просят помочь им материально. О двух эпизодах редакции ABW.BY сообщил читатель Михаил. Он посчитал нужным предупредить доверчивых граждан.



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"Больше месяца назад мы с женой заехали заправиться на АЗС Газпромнефть, что на внешнем кольце МКАД в районе съезда на слуцкую трассу, - рассказывает Михаил. - Пока я пошел платить, к нашей машине подъехали двое мужчин кавказской внешности (предположительно на Mercedes), стали рассказывать жене, что приехали из России, отдали последние деньги на страховку, показывали нашу белорусскую автогражданку в файлике, и что остались совершенно без средств. Просили помочь. Жена отказала.

А вчера я снова встретил дуэт (тот самый или нет - не знаю) на АЗС А-100 на внешнем кольце МКАД в районе Чижовки. Мне они рассказали, что потеряли банковскую карту и просили помочь деньгами или бензином. Я ответил, что уже видел их на другой заправке. Уехали".

Посредством соцсетей мы выяснили, что подобный "развод" практикуется не только на минских АЗС, но и по всей республике. И "работают" так не только люди кавказской, но и славянской внешности. Схема эта, кстати, не нова, но многие ведутся на элемент неожиданности и сострадание.

Будьте бдительны!