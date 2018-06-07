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В Ляховичском районе грузовик наехал на лежавшего на дороге мужчину
08.06.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичском районе грузовик наехал на лежавшего на проезжей части мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 7 на 8 июня на дороге Р103 Клецк - Ляховичи. Житель деревни Зубелевичи за рулем УАЗа на подъезде к деревне Потаповичи не заметил лежавшего на проезжей части местного жителя. От полученных травм мужчина погиб. Он не был обозначен световозвращающими элементами.
Проводится проверка.
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В Ляховичском районе грузовик наехал на лежавшего на проезжей части мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 7 на 8...
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