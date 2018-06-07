Сотрудница полиции спасла брошенного на свалке младенца, накормив его грудью

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Сперва младенец был доставлен в больницу, где медики оказали ему первую помощь. После этого найдёныша передали в полицейский участок. Там брошенный малыш начал громко плакать, и Нагеш Р., которая недавно стала матерью, не смогла оставить его без помощи. Женщина покормила младенца грудью, чем, по мнению врачей, спасла ему жизнь.Полицейские дали младенцу имя Кумарасвами и передали его под контроль властей. Теперь ребёнок находится в детском доме, и Нагеш уже навестила его, чтобы убедиться, что всё в порядке. Родители, выкинувшие малыша на свалку, до сих пор не найдены.