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Сотрудница полиции спасла брошенного на свалке младенца, накормив его грудью

08.06.2018 11:04 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Нагеш Р., сотрудница полиции из Бангалора, накормила грудью малыша, найденного на местной свалке. Новорождённого ребёнка, завёрнутого в полиэтиленовый пакет, обнаружил местный торговец, сообщает Daily Mail.

Сперва младенец был доставлен в больницу, где медики оказали ему первую помощь. После этого найдёныша передали в полицейский участок. Там брошенный малыш начал громко плакать, и Нагеш Р., которая недавно стала матерью, не смогла оставить его без помощи. Женщина покормила младенца грудью, чем, по мнению врачей, спасла ему жизнь.

Полицейские дали младенцу имя Кумарасвами и передали его под контроль властей. Теперь ребёнок находится в детском доме, и Нагеш уже навестила его, чтобы убедиться, что всё в порядке. Родители, выкинувшие малыша на свалку, до сих пор не найдены.

 
 
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Полицейские дали младенцу имя Кумарасвами и передали его под контроль властей.
 
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