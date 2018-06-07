​Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами

Нижняя палата парламента Франции поддержала законопроект, который запрещает учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами, сообщают информагенства.

По новому законодательству дети в возрасте до 15 лет включительно должны будут держать свои смартфоны подальше от глаз, пока находятся в здании школы или на её территории. Учителя в рабочее время также не смогут использовать свои телефоны.

Принятый нижней палатой парламента законопроект ещё должен быть одобрен сенатом. Если это произойдет, то новые правила вступят в силу в сентябре.