Число погибших при извержении вулкана Фуэго возросло до 109

Однако список может оказаться в разы длиннее – пропавших без вести около 200.



И вероятность найти людей живыми крайне мала. Усложняет ситуацию и то, что спасатели приостановили поисковые работы, после сильных дождей высока вероятность схода селей и лавин. До сих пор опасен и вулканический пепел, который полностью накрыл несколько деревень рядом с вулканом. Власти Гватемалы запросили международную помощь в связи с непростой обстановкой.