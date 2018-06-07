Футбол: женская сборная снова проигрывает отборочный матч ЧМ

Футболистки сборной Беларуси терпят очередную неудачу в отборочном цикле чемпионата мира и остаются на последнем месте в группе. На этот раз гостевое поражение от Шотландии – 1:2.

По ходу встречи белоруски вели в счете благодаря точному удару Карины Ольховик, однако не смогли удержать перевес. Наша команда уступила и осталась на последнем месте в группе 2.