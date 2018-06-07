Алина Талай стала второй в забеге на 100 метров с барьерами

Соревнования проходили в Осло. С результатом 12 целых и 63 сотых секунды она всего три сотых проиграла ямайке Даниэль Уильямс.

Белорусский прыгун Дмитрий Набоков не поднялся на пьедестал почета. Он смог одолеть стартовые 2 м 20 см, но не преодолел планку на высоте 2 м 25 см и занял шестое место.