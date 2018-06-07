Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

На саммите в Циндао А.Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

В рамках визита президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия", - отмечают в пресс-службе.