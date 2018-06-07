Банк ВТБ изменил размеры процентных ставок по вкладам физических лиц в иностранной валюте

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 7 июня 2018 года изменил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте:

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США "Окно возможностей" на срок 395 дней в размере 0,7% годовых;

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в евро "Окно возможностей" на срок 395 дней и 3 года в размере 0,7% годовых;

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в российских рублях "Окно возможностей" на срок 95 дней и 190 дней в размере 4,7% и 4,8% годовых соответственно;

по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в российских рублях "Окно возможностей" на срок 95 дней и 190 дней в размере 3,3% и 3,4% годовых соответственно.

Более подробную информацию можно получить во всех отделениях банка, по телефонам контактного центра или на сайте банка.