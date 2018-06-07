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Банк ВТБ изменил размеры процентных ставок по вкладам физических лиц в иностранной валюте
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 7 июня 2018 года изменил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте:
Более подробную информацию можно получить во всех отделениях банка, по телефонам контактного центра или на сайте банка.
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ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 7 июня 2018 года изменил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте:
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