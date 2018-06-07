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23-летняя беларуска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции. Ее задержали
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Беларуска 1994 года рождения решила построить свой бизнес: с турками и доверчивыми гражданками Беларуси. Как оказалось, с начала 2017 до мая 2018 года она вербовала через интернет девушек для занятия проституцией в Турции,
Теперь беларуска заключена под стражу и обвиняется в вербовке и перевозке человека в целях эксплуатации. Она сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Точное количество девушек, которые попали через нее в Турцию, пока что неизвестно.
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Беларуска 1994 года рождения решила построить свой бизнес: с турками и доверчивыми гражданками Беларуси. Как оказалось, с начала 2017 до мая 2018 года она вербовала через...
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