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23-летняя беларуска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции. Ее задержали

08.06.2018 11:24 — Разное | KYKY  
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Беларуска 1994 года рождения решила построить свой бизнес: с турками и доверчивыми гражданками Беларуси. Как оказалось, с начала 2017 до мая 2018 года она вербовала через интернет девушек для занятия проституцией в Турции, пишет «Минск-Новости». Также она занималась и сопровождением беларусок в пункт назначения. Пока что следствию известно о трех женщинах, которых обвиняемая «устроила на работу». Ее задержали в аэропорту во врем попытки улететь из страны с очередной девушкой. 

Теперь беларуска заключена под стражу и обвиняется в вербовке и перевозке человека в целях эксплуатации. Она сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Точное количество девушек, которые попали через нее в Турцию, пока что неизвестно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуска 1994 года рождения решила построить свой бизнес: с турками и доверчивыми гражданками Беларуси. Как оказалось, с начала 2017 до мая 2018 года она вербовала через...
 
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