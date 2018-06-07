"Отдаем почти даром". Клубнику на Комаровке продают от 1,3 рубля, молодую картошку - от 2,5 рубля

Цена на клубнику за неделю достигла рекордного минимума за последние несколько лет. Продавцы прогнозируют дальнейшее снижение. Подешевели персики, абрикосы и черешня. Чернику, землянику и лисички продают уже в нескольких местах. Пара продавцов привезли белорусскую картошку, цена на нее все еще кусается. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.





В 2016 году минимальная цена была 1,7, а в прошлом — 3 рубля. Сейчас же кило можно купить за 1,3. Вероятно, это не предел, ведь клубничный сезон еще не закончился, а продавцы говорят, что люди уже «наелись» ягод, поэтому покупают их не очень активно.





— Отдаем почти даром, — говорит один из продавцов красных ягод. — В этом году небывалый урожай клубники. Если раньше люди стояли в очередях за мелкой, но дешевой ягодой, то теперь выбирают, потому что вся стоит копейки.

Действительно клубника сейчас очень дешевая. За 1,5 рубля продают мелкую вперемешку со средней. За 1,9 можно купить вполне симпатичные ягоды. Правда, покупатели говорят, что красивые ягоды не всегда оказываются вкусными.





— Купила килограмм по 2,5 рубля, на вид была спелая и очень красивая. Попробовала, а она твердая, и вкуса никакого — водянистый и ненасыщенный, — пожаловалась нам женщина средних лет.

Объяснение этому нашлось. Один из фермеров, который продает ягоды со своего огорода, сказал, что вкус зависит от сорта.

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— Сейчас некоторые из тех, кто выращивает клубнику в промышленных целях, перешли на новые сорта, такие, как выращивают за границей. Эти ягоды имеют более плотную кожицу, не так мнутся, не пускают сок, а значит, дольше хранятся, не теряют товарный вид. Зато они менее ароматные и не такие вкусные, как привычные для белорусов сорта, — пояснил нам мужчина.





Подешевели абрикосы. Кило можно купить за 3 рубля. Те, что покрупнее и поспелее, стоят 4−5 рублей.





Нектарины и персики тоже потеряли в цене — кило в среднем стоит 6,50. В одном месте переспелые фрукты продавали по 2,89. Много где можно купить черешню по 3,50, а у одного из продавцов за 2,80 — на вид неплохая.

Стала появляться молодая белорусская картошка. Мелкая стоит 2,5 рубля за килограмм, покрупнее — 3,5, а самая крупная 4.





— Еще с недельки полторы цена подержится, а там падать начнет, потому что многие станут картошку привозить, — рассказывает один из продавцов.





По меньшей цене стали продавать перцы — дешевле на 1,50 рубля, по 6,50. У многих подросла свекла, цена на нее 2,99 за килограмм. Появился первый зеленый горошек — 3,50 рубля за пол-литра.





Помидоры уже можно купить по цене 2,70−3 рубля. На прошлой неделе самые дешевые были по 3,29.