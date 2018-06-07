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Лукашенко отправился в Китай
08.06.2018 11:59 — Разное | Ежедневник
фото: ИноСМИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
На саммите, который пройдет в городе Циндао, Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.
Также известно, что президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Особое внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации...
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