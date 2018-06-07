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Работник кухни воровала продукты питания в детском лагере
08.06.2018 11:27 — Разное | Ежедневник
фото: LiveJournal
Как сообщается в УВД Миноблисполкома, за два рейдовых дня были вскрыты неединичные факты хищений продуктов в детских лагерях.
Так, в Воложинском районе фигурантом дела проходит кухонная рабочая. Она спрятала в личных вещах набор из столовой, а именно: мясо, свежемороженого хека, восемь банок консервированного горошка, изюм, свежие овощи и фрукты.
В лагере под Молодечно «отличилась» заведующая складом одного из детских лагерей, которая нередко покидала место работы с полными сумками.
Как сообщила женщина милиции, она брала продукты потому, что у детей плохой аппетит.
В милиции подчеркнули, что в отношении работников лагерей, нарушающих законодательство, будут приниматься меры.
Отметим, в прошлом году сотрудниками правоохранительных органов были выявлены 23 факта хищений продуктов в детских лагерях.
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Как сообщается в УВД Миноблисполкома, за два рейдовых дня были вскрыты неединичные факты хищений продуктов в детских лагерях.
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