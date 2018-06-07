В Израиле дроны перехватывают горящие воздушные шары из сектора Газа

Радикалы используют эти на первый взгляд безобидные предметы для поджогов на территории врага – пожары уже уничтожили сотни гектаров леса и посевов.



В ответ израильские военные закупили сотни квадрокоптеров и переоборудовали их для боевых целей. Уже удалось сбить около 500 шаров и змеев с прикреплёнными горящими предметами или зарядами взрывчатки. К слову, технология практически неуничтожима: после перехвата летающей цели с огненной начинкой беспилотник может использоваться снова.