В Могилеве три дома ссорятся и дерутся из-за парковки и детской площадки, выясняя, чьи они

В центре Могилева за фасадами новых многоэтажек разыгрывается не то трагикомедия, не то драма: соседи воюют за детскую площадку и парковку. Дело вышло из разряда словесных перепалок — и даже за пределы кабинетов чиновников. Дошло до милиции: мужчина прогонял со «своей» детской площадки молодую маму с ребенком, та упала, сильно ударилась головой. Жильцы понимают: ноги проблемы растут от их общего первого застройщика, но агрессии избежать не могут. В результате страдают и взрослые, и дети.





В «войне домов» — два противоборствующих лагеря. 25-квартирному дому в переулке 3-ем Октябрьском под номером семь противостоят его одноподъездный 9-этажный близнец под номером одиннадцать в этом же переулке и 116-квартирный сосед № 42, который относится к улице Тимирязевской.

Яблока раздора два: детская площадка, которая находится ровно в середине воинствующего треугольника, и автопарковка со шлагбаумом — чуть в стороне. Они находятся на территории, которую решением горисполкома отнесли к дому № 7а. С этим категорически не согласны дома №№ 11 и 42. Потому что парковку жильцы 7а огородили, установили шлагбаум, а с площадки, по словам возмущенных жильцов двух домов, прогоняют их детей.

Ситуация накалилась добела после недавнего конфликта между мужчиной из дома № 7а и молодой мамой из дома № 11 — их дети не поделили качели. По словам женщины и свидетелей конфликта, агрессор при детях сыпал оскорблениями, в том числе нецензурными, говорил, чтобы мать с ребенком уходили, потому что детская площадка — его, что «он за нее заплатил». А потом толкнул женщину. Она упала, ударилась головой так, что на какое-то время «была дезориентирована». Могилевчанка написала заявление в милицию, и мужчину оштрафовали за хулиганство.



Примерное схематичное изображение участков земли, которая относится к каждому дому и за которую жильцы платят аренду. Коллаж сделан с помощью сервиса Яндекс.Карты.

Жители двух домов уже около года пытаются понять, почему территорию их микрозоны поделили таким образом, что «одним — все, а другим — ничего». Они пишут письма в различные инстанции, просят хотя бы территорию детской площадки вывести в общегородское пользование. Боятся, что и ее оградят и повесят замок.

— И как так получилось, что на наши 116 квартир — 7 парковочных мест общего пользования. А на 25-квартирный дом соседей — закрытая парковка на 24 машины и детская площадка? — возмущены могилевчане.

А еще говорят, что вот уже несколько месяцев не могут попасть на личный прием ни к главе Могилевской области, ни к помощнику президента в регионе — их пытаются отправить к чиновникам рангом ниже, а то и отказывают в записи по разным причинам.





Дом № 7а: «Все законно, мы за все заплатили»

Жильцы дома-«захватчика» спокойны. Говорят, они за все заплатили, а парковка со шлагбаумом узаконены. Объясняют: при строительстве квартир в стоимость квадратного метра было заложено благоустройство территории, в которую входила и отдельная парковка — это прописано в документах.

— Вы спросите у соседей, сколько у них «квадрат» стоил. У нас — больше тысячи долларов (у соседей — около 760 долларов. — TUT.BY). За плитку вокруг нашего дома, за асфальт между нашими тремя домами, в том числе за подъезд к дому № 11, мы заплатили. Это включили в стоимость нашего дома, — говорит мужчина из № 7а. — Потому что мы строились первыми.

По словам жильцов, их товарищество после сдачи дома подало заявление в горисполком с просьбой передать им право постоянного пользования на землю в границах строительного участка под благоустройство придомовой территории. Их просьбу выполнили.





— Мы 3 года платили налог на землю, на которой в том числе находится парковка. Потому что эта территория относится к нашему дому. Все это время она была не огорожена и нормально не заасфальтирована. Там все парковались — бесплатно. И, конечно, всех это устраивало, — поддерживает его соседка. — Потом мы сделали проект, установили забор, шлагбаум, систему видеонаблюдения. За все заплатили. Какие к нам претензии? Все по закону.

Жильцы дома № 7а знают, что соседи их называют «захватчиками», но только пожимают плечами. Мол, они тоже могли претендовать на землю и ходатайствовать в горисполком.

— Детскую площадку никто огораживать не собирается, — подчеркивает еще один мужчина из 7а. — Во-первых, это дорого. Во-вторых, никому не нужно. У нас на весь дом — трое детей. И то они ходят играть в другой двор из-за всей этой ситуации.

«Феодальный строй, а не 21-й век»

Жильцы дома № 42 на улице Тимирязевской и № 11 — на переулке 3-ем Октябрьском говорят, что не задумывались о границах придомовых территорий, пока парковку напротив дома № 4 в переулке не оградили забором и не поставили шлагбаум. Ранее она была общего пользования. Кроме того, парковку благоустраивали за счет бюджета города во время реконструкции переулка 3-его Октябрьского. То есть все указывало на то, что это — территория общего пользования. А потом соседи из дома 7а сообщили: это их земля.

Жильцы двух домов начали отправлять запросы чиновникам. Выяснили, что к их домам относится, грубо говоря, только земля под клумбами у подъездов и тротуар вокруг многоэтажек. А у 7а — право пользования на земельный участок площадью 0,4793 га, в который входит и территория парковки, и детская площадка.





Могилевчане возмутились: они остались без достаточного количества парковочных мест и даже без детской площадки. Кроме того, при строительстве квартир в документации были указаны положенные им элементы благоустройства: парковочные места общего пользования — на месте огороженной сегодня парковки, детская площадка — на территории у дома № 7а. А еще — площадка для взрослых и площадка для занятий физкультурой, которых и вовсе нет.

— А горисполком решил отдать всю эту землю седьмому дому по заявлению жильцов. Почему наши интересы и права при этом не учли? — говорит женщина. — Мы бы тоже могли поучаствовать в благоустройстве парковки, тоже платили бы земельный налог. Но нас никто не спрашивал. Это же феодальный строй какой-то, а не 21 век.





Ее сосед полагает, дело в том, что дома сдавались в разное время, и на момент обращения жильцов 7а в горисполком у 42-го даже не было товарищества — дом был сдан не полностью. Причина — в том, что застройщик, «Инвест-Систем», закрылся, передал строительство УКСу, и уже УКС достраивал дом на Тимирязевской. В итоге владельцы квартир оказались неравны в правах.

— Мы все, наверное, обмануты, все три дома. Но это не значит, что мы должны быть ущемлены. Наши дети должны спокойно играть на площадке, а мы — спокойно жить, не воюя за парковочные места, — сказала жительница дома № 42. — Почему чиновники нас не слышат, не принимают, мы не знаем.

Горисполком: «Закон не регулирует право пользования детской площадкой»

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Алексей Гришкин сказал, что обычно после окончания строительства многоквартирного жилого дома строительный участок «обрезается», так что границы придомовой территории проходят практически по периметру строения. В случае с домом № 7а такого по каким-то причинам не произошло.

— И когда товарищество подавало ходатайство на отведение им участка площадью 0,4793 га под благоустройство, не было оснований им отказывать, — подчеркнул Алексей Гришкин.

Что касается детской площадки, которая находится на придомовой территории дома № 7а, то товарищество может попросить разрешение на проведение благоустройства, в том числе в виде ограждения территории, но с учетом сложившейся ситуации горисполком такое не разрешит.

В нынешней ситуации «закон не регулирует право пользования детской площадкой», сказал Гришкин. То есть посещать ее могут все.

Жильцы домов №№ 11 и 42 хотят, чтобы хотя бы территория детской площадки была юридически либо городской, либо все дома имели на нее равные права. Они готовы благоустроить ее за свои деньги — купить горки, качели. Но делать это сейчас не хотят — это ведь территория дома № 7а. И как его жильцы ею распорядятся — неизвестно.



