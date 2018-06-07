Прямые линии 9-15 июня 2018 года

9 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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9 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с работой промышленных предприятий, ответит по телефону 9-11-50 заместитель председателя райисполкома Наталья Михайловна Олехнович.

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12 июня 2018 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-03-09 Владимир Михайлович Бурдь, заместитель генерального директора по производству ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам обслуживания и ремонта жилфонда.

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14 июня 2018 года с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию», а каждый третий четверг 2018 года с 10.00 до 11.00 «горячую линию» по вопросам деятельности военного комиссариата проводит военный комиссар Ивацевичского района подполковник Александр Константинович Сахонь по телефону 2-09-43.





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В Ивацевичском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь 15 июня 2018 года с 14.00 до 15.00 часов будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам предварительного след-

ствия с заместителем начальника Ивацевичского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковником юстиции Александром Владимировичем Шемереем (тел. 9-39-32).