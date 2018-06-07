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СК устанавливает девушек, завербованных для занятия проституцией в Турции
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На видео кадры задержания 23-летней вербовщицы. По закону её действия могут быть признанными торговлей людьми. По этой статье предъявлены обвинения.
Оперативники остановили её в аэропорту, когда она в очередной раз следовала за рубеж вместе с очередной девушкой. Следователи располагают данными, что таких поездок было не менее трёх.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: «К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент она даёт признательные показания и сотрудничает со следствием».
После окончания расследования дело направят прокурору для передачи в суд. Если вина девушки будет доказана, ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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На видео кадры задержания 23-летней вербовщицы. По закону её действия могут быть признанными торговлей людьми. По этой статье предъявлены обвинения.
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