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Президент Беларуси улетел в Китай
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
На саммите Глава государства представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами – членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.
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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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