Хирургия для него не профессия, а образ жизни

Это было его детской мечтой. Будучи еще маленьким мальчиком, Сергей с первых дней учёбы в школе знал, что будет хирургом. И целенаправленно шел к ней долгие годы.

И вот уже он, Сергей Андреевич Иванюк, — хирург в Червенской районной больнице.





Сергей Андреевич разрешил корреспонденту районной газеты провести с ним его рабочий день. Обычно он начинается с обхода в отделении. Пациенты у доктора, в основном, пожилые люди. Он старается приободрить каждого, настроить на лечение и успешное выздоровление. Сергей Андреевич терпеливо объясняет как протекает заболевание, на что нужно рассчитывать и каких действий ждёт от самого пациента, чтобы побороть болезнь.

После обхода доктор уделяет немного времени для беседы. Прошу его рассказать о себе. Отец Сергея Андреевича – инженер, мама – акушерка. Но она не влияла на сына в выборе профессии. Это было его личным решением. Родился в Гомеле. После окончания школы поступил в 2010 году в Гомельский медицинский университет. Там же проходил интернатуру на базе больницы скорой помощи.

Вспоминает, как в первое же дежурство привезли пациента с травмой кисти раздробленой бензопилой. Складывал по косточкам. В скорой помощи получил хорошую практику. Приходилось ездить в командировки на «усиление» в Брагинский район. Там не хватало врачей. Операции делал самостоятельно. Появилась уверенность в собственных силах.

— В интернатуре проходил разные циклы: по общей хирургии, гнойной, травматологии и другие, — рассказывет доктор. — В Брагинской больнице был без «присмотра» опытных коллег, там ни врача-онколога не было, ни офтальмолога. Приходилось брать на себя все обязанности общего хирурга. Много было и дежурств, бывало, жил сутками в больнице. То, что мы учили по классической хирургии, на практике применяется мало, так как каждый случай индивидуален. Когда стоишь за операционным столом на экстренной операции, долго думать не приходится: нужно принимать мгновенное решение, от которого зависит здоровье и жизнь пациента, а это очень ответственно. На приёме проще: здесь есть время побеседовать с пациентом, что-то ему посоветовать, предложить определённое лечение.

И сейчас много времени проводит молодой врач на работе: дежурства, операции. Выбрал Червень молодой специалист неслучайно. Попробовав работать «на районе», понял, что именно здесь можно совершенствоваться в профессии, так как для хирургов тут всегда много работы. Да и главный врач Андрей Владимирович Прохоренко пообещал жильё, а для женатого человека это немаловажно. Кроме того, в хирургическом отделении заведующий – врач с высшей категорией, с большим опытом работы, и у остальных коллег-хирургов можно многому поучиться.

— Почти год я работаю в районной больнице, — продолжает беседу Сергей Андреевич, — приходилось делать разные операции: трепанации, ампутации, аппендиксы, грыжи удалять, переломы складывать. На работе раздумывать некогда, а вот дома часто анализирую прошедший рабочий день. Сейчас очень быстро меняются технологии, совершенствуется оборудование, докторам особенно надо, как говорится, идти в ногу со временем. Поэтому читаю очень много специальной медицинской литературы. Моя жена, Диана Петровна, которая тоже врач (мы с ней знакомы с университета), меня понимает и во всем поддерживает.

Беседу с доктором приходится прервать – он готовится к операции. Сегодня он ассистирует заведующему – Александру Федосьевичу Довгачу. Операция плановая – удаление грыжи. Хочется посмотреть на молодого хирурга «в деле». Сложилось впечатление, что работают вместе опытный и молодой хирурги уже давно – настолько слаженны и отработаны их действия. Ни одного лишнего слова и движения. Также четко и без суеты работает медицинская сестра Галина Александровна Тарасик, врач-анестезиолог Артём Александрович Сорокин и медсестра-анестезиолог Светлана Валерьевна Манжулина, которые следят за состоянием пациента, санитарка Зоя Кубовна Тапырик выполняет всё необходимое.





Работа продолжается. Идём на перевязки. Здесь тоже у доктора работы много: обработать раны после травм, после операций. В перевязочной хорошие помощники: опытная медицинская сестра Валентина Николаевна Манулик и санитарка Наталья Викторовна Высоцкая. Все работают быстро и чётко. Журят одну из пациенток за то, что поздно обратилась за медицинской помощью – рана загноилась.



Есть ещё одна нагрузка у молодого доктора – он совмещает должность трансфузиолога, врача, который занимается вопросами переливания крови и её компонентов.

— Мне нравится работать в Червенской больнице, — покончив с перевязками, говорит Сергей Андреевич. – Профессиональный коллектив, с которым у меня сложились хорошие отношения. Понимающий главный врач, который всегда выслушает и с которым можно решить любой вопрос. Спасибо ему и за то, что всё, что он нам обещал при распределении, выполнил: и жильё нам предоставили, и работой мы довольны. Да и Червень приглянулся. Город зелёный, спокойный, развивается инфраструктура. Сообщение со столицей хорошее. Правда, отдыхать некогда. Много времени провожу на работе.

Хорошо отзывается о молодом коллеге и заведующий хирургическим отделением Александр Федосьевич Довгач.

7 июня молодой врач-хирург отмечает свой 25-й день рождения. Поздравляем Вас, Сергей Андреевич, с круглой датой и желаем прочно закрепиться на Червенской земле, а также здоровья и успехов в работе.

Татьяна МАРТЬЯНОВА.

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