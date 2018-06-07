Проходит республиканский конкурс инновационных проектов

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда проводит 9-й Республиканский конкурс инновационных проектов.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект» (для физических лиц до 35 лет).

Кроме того, в 2018 году международной научно-производственной фармацевтической компанией «НАТИВИТА» учреждена дополнительная номинация «Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике». Призовой фонд номинации составляет 3000 долларов США (в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент подведения итогов конкурса).

В рамках дополнительной номинации рассматриваются проекты по следующим направлениям:

производство биологически активных веществ микроорганизмами, в том числе и генно-инженерными (ферменты, аминокислоты и т.д.); клеточные и субклеточные технологии, технологии редактирования генома, диагностические тест-системы для оценки состояния генома, транскриптома, протеома, разработка инструментария для вышеуказанных направлений (методы анализа, биоинформатические программные продукты – сбор и анализ Big Data), микроорганизмы – платформы для генно-инженерных манипуляций, приборы для проточной цитометрии, инструментарий для микроклонального размножения (PCR и др.), разработка животных моделей заболеваний человека (онкология).

В дополнительной номинации могут принимать участие проекты, поданные в номинациях «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект», относящиеся к вышеуказанным направлениям.

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, которые самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект.

Сроки проведения:

1. Прием заявок и предварительный отбор проектов – до 15 сентября.

2. Экспертиза инновационных проектов – до 1 ноября.

3. Определение победителей и призеров конкурса – до 10 декабря.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определит победителей и призеров конкурса. В каждой номинации устанавливаются один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три – занявших третье место.

Победителям и призерам конкурса в номинациях «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект» вручаются премии:

за первое место — 60 тарифных ставок 1-го разряда (1980,00 рублей); за второе место — 40 тарифных ставок 1-го разряда (1320,00 рублей); за третье место — 20 тарифных ставок 1-го разряда (660,00 рублей).

Среди победителей и призеров конкурса совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получают сертификат, дающий право на получение денежных средств в целях реализации данных проектов в размере 400 тарифных ставок 1-го разряда (13200,00 рублей).

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов, формы конкурсной документации, справочную информацию можно найти на сайте конкурса http://konkurs.bif.ac.by.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса http://konkurs.bif.ac.by, заполнив установленные организаторами формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта), и направить в срок до 15 сентября в печатном виде комплект конкурсных документов в адрес Белорусского инновационного фонда (220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 31А, ком. 403).

Контактный телефон +375 17 2931781, факс +375 17 2931797.

Отдел экономики райисполкома