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Введен запрет на посещение лесов
08.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
На основании решения Дрибинского районного исполнительного комитета от 11 июня 2015 г. №13-1 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах Дрибинского района» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.07.2015, 9/71652 ) и в связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках на территории района, а также в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах с 9 июня 2018 года вводится запрет на нахождение граждан и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда Дрибинского района.
О снятии настоящего запрета будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации.
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На основании решения Дрибинского районного исполнительного комитета от 11 июня 2015 г. №13-1 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах Дрибинского района»...
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