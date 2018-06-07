|
Под Дрибином легковушка столкнулась с велосипедом: велосипедист погиб, его пассажирка в реанимации
08.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла 7 июня, в 13.20, в Дрибинском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла 7 июня, в 13.20, в Дрибинском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)