До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 3-7.

Днем будет 18-24 градуса тепла, в юго-западных районах - плюс 25-28 градусов.

Источник: БЕЛТА

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "