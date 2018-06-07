За безопасную заготовку грубых кормов

Подошла одна из основных сельскохозяйственных компаний — заготовка грубых кормов. К сожалению, ежегодная практика показывает, что не все руководители и должностные лица сельхозпредприятий выполняют возложенные на них законодательством обязанности по обеспечению пожарной безопасности. Как следствие - халатность и попустительское отношение к выполнению поставленных задач, неисполнение предписаний органов государственного пожарного надзора приводят к пожарам и многомиллионным убыткам.

В целях профилактики пожаров на объектах АПК инспекцией надзора и профилактики Жлобинского районного подразделения МЧС осуществили мониторинги по контролю подготовки объектов сельского хозяйства Жлобинского района к заготовке грубых кормов и уборки урожая на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

В ходе мониторингов в ряде хозяйств были выявлены нарушения правил пожарной безопасности Республики Беларусь» ППБ Беларуси 01-2014.

Так, в 17 хозяйствах (ОАО «Свердловский», ГП «Стрешинский», СУП «Агро-Коротковичи», ОАО «Дворищанский», ОАО «Щедринское», ЧУП «Степы», ОАО «Косаковский», ОАО «Проскурнянский», ОАО «Прибудский», ОАО «Нивы», ОАО «Мормаль», КСУП «Язнач», ОАО «Пиревичи», КСУП «Краснобережский», ОАО «Лукское», ОАО «Бобовский», ЧСУП «Папоротное») не обеспечен запас воды на территории складов грубых кормов, не укомплектованы шанцевым инструментом пожарные щиты, находящиеся на территории зерноскладов, складов грубых кормов,не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения зерносклады и склады грубых кормов, а также не произведена опашка навесов для хранения сена полосой шириной не менее 4 м. Из-за отсутствия влагомеров не осуществляется ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов, закладка грубых кормов проводится без определения влажности. Автотракторная техника не в полном объеме укомплектована первичными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями. Не проведено техническое обслуживание, ремонт (при необходимости), проведение испытаний, освидетельствование, диагностирование оборудования (зерносушилок), в том числе на предмет наличия и исправности искрогасителей и искроулавливателей, отсутствует (не приведена в исправное состояние) молниезащита на зерноскладах, навесах складов грубых кормов.

В 9 хозяйствах (СУП «Агро-Коротковичи», ОАО «Дворищанский», ОАО «Щедринское», ЧУП «Степы», ОАО «Косаковский», ОАО «Прибудский», КСУП «Язнач», ОАО «Пиревичи», КСУП «Краснобережский») допускается эксплуатация сушилок, переведенных на твердые виды топлива, без разработки соответствующей документации.

Инспекция надзора и профилактики районного подразделения МЧС напоминает, что в соответствии с Правилами Пожарной Безопасности Республики Беларусь:

— до начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых и заготовки грубых кормов;

— комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти подготовку по программе ПТМ;

— с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

— к работе на складах грубых кормов, а также на их заготовке и перевозке допускать автотракторную технику с отрегулированными системами питания, смазки, зажигания и охлаждения, обеспеченную надёжными искрогасите­лями, средствами пожаротушения и инвентарём в полном объеме. Нагревшиеся части двигателя, глушителей необходимо защищать металлическими кожухами;

— склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, которая на расстоянии 15 м от скирды (стогов) должна быть опахана полосой шириной не менее 4 м. Отдельные скирды должны иметь защитные полосы на расстояние 5 м от основной скирды;

— площадь основания одной скирды не должна превышать 150 кв.м, а штабеля прессованного сена или соломы — 500 кв.м. Разрывы между отдельными штабелями или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля и скирды допускается размещать попарно, причем разрывы между штабелями и скирдами в одной паре должны иметь не менее 6 м, а между соседними парами — не менее 30 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м.;

— расстояние от скирды, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15м, до дороги — 20м, до зданий и сооружений не менее 50м;

— к работе на складах грубых кормов не должны допускаться трактора и автомобили не оборудованные искрогасителями. Перед въездом на склад водители должны проверить исправность и надежность крепления искрогасителя;

— искусственную сушку сена необходимо осуществлять агрегатами заводского изготовления.

— при вентилировании зерна в складах и досушивании грубых кормов под навесом (в скирде), в закрытом помещении вентилятор должен устанавливаться на расстоянии не менее 2,5м от сгораемых стен, навеса, скирды, и не менее 1м от несгораемой стены. Воздуховод должен быть выполнен из несгораемого материала;

— грубые корма с повышенной влажностью складировать, укладывать в стога, штабели, копны, склады не допускается. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замеры и температуры в специальном журнале. При влажности грубых кормов более 17% должна производится досушка;

— электропусковая аппаратура вентиляторов для вентилирования зерна и досушивания грубых кормов должна размещаться на отдельно стоящей опоре не менее 5м от здания, навеса. Питающий электродвигатель провод (кабель) необходимо прокладывать в земле;

— на закрытых складах (навесах) грубых кормов общий электрорубильник (выключатель) должен располагаться вне зданий (навесов) на несгораемой стене, а для сгораемых зданий (навесов) на отдельно стоящей опоре на расстоянии не менее 5м и быть заключен в шкаф, которые по окончании работы пломбируются. Установка электрорубильников внутри складов (навесов) не допускается;

— запрещается стоянка автотракторной техники на территории складов грубых кормов;

— склады грубых кормов должны быть ограждены.

Хотелось бы обратить внимание и жителей деревень района на соблюдение правил при заготовке грубых кормов — стога, копны, скирды сена, соломы, других видов грубых кормов допускается размещать на приусадебных участках, но не ближе 15 м до ближайших зданий и сооружений (хозяйственных построек и сооружений, опор воздушных линий электропередачи и других). Не допускается их размещение на улицах, дорогах, вне приусадебных участков. За данные нарушения законодательством предусмотрена административная ответственность.

Татьяна СЕЛЮК, специалист группы пропаганды и

взаимодействия с общественностью

Жлобинского районного подразделения МЧС.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "