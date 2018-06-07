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Лукашенко летит в Китай на саммит ШОС
08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщает
Белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там он представит позицию и предложения республики относительно развития этой организации. Лукашкенко поделится с коллегами идеями относительно реализации новых направлений сотрудничества между странами – членами ШОС, укрепления безопасности в евразийском регионе.
Также Лукашенко
Мероприятия заседания Совета глав государств – членов ШОС пройдут в городе Циндао 9-10 июня. В организацию входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году получила статус наблюдателя при
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Президент Беларуси проведет встречи с лидерами стран-членов организации, а также представил предложения Минска относительно развития этой организации.
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