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Лукашенко летит в Китай на саммит ШОС

08.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там он представит позицию и предложения республики относительно развития этой организации. Лукашкенко поделится с коллегами идеями относительно реализации новых направлений сотрудничества между странами – членами ШОС, укрепления безопасности в евразийском регионе.

Также Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств – участников саммита, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере Стороны также обсудят реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.

Мероприятия заседания Совета глав государств – членов ШОС пройдут в городе Циндао 9-10 июня. В организацию входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году получила статус наблюдателя при ШОС.



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Президент Беларуси проведет встречи с лидерами стран-членов организации, а также представил предложения Минска относительно развития этой организации.
 
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