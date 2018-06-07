Лукашенко летит в Китай на саммит ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, сообщает БЕЛТА .

Белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там он представит позицию и предложения республики относительно развития этой организации. Лукашкенко поделится с коллегами идеями относительно реализации новых направлений сотрудничества между странами – членами ШОС, укрепления безопасности в евразийском регионе.

Также Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств – участников саммита, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере Стороны также обсудят реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.