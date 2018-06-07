Футбольное мороженое из Минска охладит пыл болельщиков ЧМ

До старта чемпионата мира по футболу остается неделя. После завершения мундиаля болельщики смогут с собой увезти массу сувениров, но этот забрать не получится. Белорусские производители мороженого выпустили сладкий десерт в форме мяча. Хватит ли его на всех, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

С таким мячом в футбол не поиграешь, зато его можно съесть. Полгода назад российский агрохолдинг заказал у минского хладокомбината символическое мороженое к чемпионату мира-2018.

«Очень долго думали, как это можно сделать, месяца три-четыре прорабатывали, и в итоге получился такой эксклюзивный продукт. Хотя в нем необычного только то, что он в форме мячика идет, внутри наш обычный вкуснейший пломбир», – отметила директор хладокомбината Александр Рубинов.

Вафельная полусфера наполняется мороженым. Вручную ее закрывают такой же съедобной фигурой. Содержание мяча, как и форма, привлекает: рецепт холодного десерта не менялся с прошлого века.

«До сих пор мы сохранили традиционную рецептуру. Конечно, время идет вперед, конечно, технологии идут вперед, естественно, у нас новое современное оборудование… Но молоко, масло и сгущенка в мороженом присутствуют», – заверила ведущий инженер-технолог хладокомбината Жанна Шпак.

В Россию уже отправились две пробные партии мороженого . Объемы небольшие, ведь это не серийное производство, а эксклюзивный продукт. Чтобы приготовить мяч весом в 70 граммов нужно немало времени.

«Учитывая, что мороженое это продукт, который хранится у нас и в торговой сети при температуре довольно низкой, не выше минус 18 градусов, необходимо это мороженое еще закалить и дозакалить. Поэтому до трех суток необходимо, чтобы получить одну порцию мороженого в вафельном мячике», – пояснила начальник фабрики мороженого Светлана Казакевич.

Как мировой футбол Изменил Россию

В неделю на предприятии делают около двух тонн футбольного мороженого. Поставлять в Россию его планируют и после окончания чемпионата мира.

«Пока пробно мы запускали классический пломбир, так как это наш самый популярный вид мороженого, но в идее, в разработке мы уже думали о том, чтобы сделать другие начинки: шоколадный пломбир, может с ароматом фисташки, будем рассматривать разные варианты», – специалист по экспорту Ирина Григорьева.

Пока футбольное мороженое можно найти только на российских прилавках. Его создавали специально, чтобы охладить болельщиков в жару и во время бурных эмоций чемпионата.