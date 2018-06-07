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На Лоевщине будет проводиться вакцинация собак против бешенства
08.06.2018 — Разное | Лоевский край
Учреждение «Лоевская ветеринарная станция» сообщает, что в июне месяце будет проводится вакцинация собак против бешенства. Просьба приводить собак в наморднике. Стоимость прививки 6 рублей 12 копеек.
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Учреждение «Лоевская ветеринарная станция» сообщает, что в июне месяце будет проводится вакцинация собак против бешенства. Просьба приводить собак в наморднике....
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